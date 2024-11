Tennisster Rus ontsnapt in play-offs Billie Jean King Cup

VELENJE (ANP) - Dankzij een miraculeuze zege van Arantxa Rus hebben de Nederlandse tennissters een 1-0-voorsprong genomen in de play-offs van de Billie Jean King Cup tegen Slovenië. De nummer 81 van de wereldranglijst won in Velenje met 6-7 (4) 7-5 6-2 van Tamara Zidansek. De Nederlandse werkte in de tweede set bij een 0-40-achterstand op 2-5 drie matchpoints weg, waarna ze de wedstrijd alsnog in haar voordeel besliste.

Rus nam snel een 3-0-voorsprong in de eerste set, maar leverde vervolgens vier keer op rij haar opslag in. Zidansek, de mondiale nummer 182, verzekerde zich daarna in de tiebreak van de setwinst.

Rus verloor in de vierde game van de tweede set opnieuw haar servicebeurt. Het leek even later op 2-5 en een 0-40-achterstand gedaan met de kansen van de Nederlandse, maar ze pakte de game alsnog met vijf gewonnen punten op rij. Met twee servicebreaks haalde ze daarna ook de set binnen.

In de derde set leverden beide speelsters meteen hun opslag in, waarna Rus het verschil maakte met nog twee breaks. Na een medische behandeling op 5-2 benutte ze na meer dan drie uur op eigen service haar tweede matchpoint.

Later op vrijdag neemt Suzan Lamens het op tegen Veronika Erjavec. Zaterdag staan er nog twee enkelspelen en een dubbelspel op het programma. Bij Oranje neemt Kiki Bertens de taken waar voor captain Elise Tamaëla, die door privéomstandigheden afwezig is. Bij winst op Slovenië plaatsen de tennissters zich voor de Qualifiers in april 2025, waar een ticket kan worden verdiend voor de Finals van eind 2025.