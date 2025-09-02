Gazprom tekent voor bouw nieuwe gaspijpleiding naar China

SINT-PETERSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft een overeenkomst getekend voor de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Dat zei topman Aleksej Miller tegen het Russische persbureau Interfax.

Volgens Miller heeft Gazprom een bindende intentieverklaring ondertekend voor de bouw van de pijpleiding Sila Sibiri 2, Russisch voor Kracht van Siberië 2. Rusland levert China op dit moment al gas via de pijpleiding Sila Sibiri.

Rusland leverde voor de aanval op Oekraïne in 2022 veel van zijn gas aan West-Europese landen, maar Gazprom kneep de toevoer naar veel Europese landen af. Daarom probeert het land meer gas te verkopen aan China, dat Rusland nooit heeft veroordeeld voor de inval in Oekraïne.