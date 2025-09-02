ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gazprom tekent voor bouw nieuwe gaspijpleiding naar China

Economie
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 8:31
anp020925067 1
SINT-PETERSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft een overeenkomst getekend voor de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Dat zei topman Aleksej Miller tegen het Russische persbureau Interfax.
Volgens Miller heeft Gazprom een bindende intentieverklaring ondertekend voor de bouw van de pijpleiding Sila Sibiri 2, Russisch voor Kracht van Siberië 2. Rusland levert China op dit moment al gas via de pijpleiding Sila Sibiri.
Rusland leverde voor de aanval op Oekraïne in 2022 veel van zijn gas aan West-Europese landen, maar Gazprom kneep de toevoer naar veel Europese landen af. Daarom probeert het land meer gas te verkopen aan China, dat Rusland nooit heeft veroordeeld voor de inval in Oekraïne.
Vorig artikel

Zuid-Korea denkt dat 2000 Noord-Koreanen sneuvelden voor Rusland

Volgend artikel

Dances with Wolves-acteur Graham Greene (73) overleden

POPULAIR NIEUWS

ANP-530061156

'Kwakzalver' Griet Op de Beeck was geen succes bij Zomergasten

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

shutterstock 598929575

Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten

208668098_l

Nieuwe gasten zien niet de dingen die jij hoopt dat ze zien.

anp 423691896

Waarom je humeur er in de herfst niet beter op wordt

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg