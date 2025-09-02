ECONOMIE
Zuid-Korea denkt dat 2000 Noord-Koreanen sneuvelden voor Rusland

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 8:18
SEOUL (ANP/AFP) - Zo'n 2000 Noord-Koreaanse militairen zijn naar schatting gesneuveld toen ze aan Russische zijde meevochten tegen Oekraïne. Dat meldde een Zuid-Koreaanse parlementariër die zich had laten informeren door de inlichtingendienst van zijn land.
De inlichtingendienst ging in april nog uit van ongeveer 600 doden, maar heeft dat aantal nu naar boven bijgesteld. Toch zou Noord-Korea van plan zijn om nog eens 6000 manschappen naar Rusland te sturen, waarvan er al 1000 gearriveerd zouden zijn.
Het door dictator Kim Jong-un geleide Noord-Korea heeft de banden met buurland Rusland aangehaald sinds het begin van de Oekraïne-oorlog. Noord-Korea zou vorig jaar meer dan 10.000 manschappen hebben gestuurd om de Russische krijgsmacht te ondersteunen.
Die Noord-Koreaanse betrokkenheid baart het democratisch bestuurde Zuid-Korea zorgen. De Zuid-Koreaanse autoriteiten houden in de gaten wat het regime van Kim als tegenprestatie krijgt van Rusland.
