Geen bonussen voor personeel Qatar Airways door Iranoorlog

DOHA (ANP/BLOOMBERG) - Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren en liep daardoor miljarden aan inkomsten mis.

De maatschappij heeft het besluit genomen omdat de onrust in het Midden-Oosten het bedrijf aanzienlijk blijft beïnvloeden, staat in een memo die naar werknemers is gestuurd en door persbureau Bloomberg is ingezien. Qatar Airways "geeft prioriteit aan stabiliteit op lange termijn", staat in de memo.

De luchtvaartmaatschappij is sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, bijna drie maanden geleden, het zwaarst getroffen qua geannuleerde vluchten in de regio. Momenteel wordt minder dan 60 procent van de normale dienstregeling uitgevoerd.