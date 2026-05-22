ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rubio verzekert terugtrekking troepen niet als straf te gebruiken

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 10:59
anp220526098 1
HELSINGBORG (ANP) - De terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa is niet bedoeld om Europese landen te straffen, bezweert buitenlandminister Marco Rubio. President Donald Trump koppelde het weghalen van militairen eerder aan zijn ontevredenheid over Europese NAVO-landen, over hun kritiek op de Iranoorlog bijvoorbeeld.
"Dit is niet iets straffends", zei Rubio voor aanvang van een vergadering met NAVO-collega's in Zweden. De Verenigde Staten hebben hun troepen nu eenmaal ook elders in de wereld nodig en Europa moet daarom in principe voor zijn eigen verdediging gaan zorgen, herhaalde hij.
Na scherpe kritiek van Duitsland kondigde Trump prompt aan 5000 militairen uit dat land terug te trekken. Toen dat vooral ten koste van Polen bleek te gaan, dat er juist goed op staat in Washington, haastten de VS zich om Warschau gerust te stellen. Er gaan alsnog troepen naar Polen, zei Trump donderdag. Het troepental in Polen blijft volgens Warschau daardoor op peil. De terugtrekking elders lijkt wel door te gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

ANP-518186322

Mannen betalen grof geld voor ‘bloemkooloren’: “Ze willen er intimiderend uitzien”

244884141_m

Last van de menopauze? Zoek een jongere partner en gebruik seksspeeltjes (het helpt echt)

Loading