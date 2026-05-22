Rubio verzekert terugtrekking troepen niet als straf te gebruiken

HELSINGBORG (ANP) - De terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa is niet bedoeld om Europese landen te straffen, bezweert buitenlandminister Marco Rubio. President Donald Trump koppelde het weghalen van militairen eerder aan zijn ontevredenheid over Europese NAVO-landen, over hun kritiek op de Iranoorlog bijvoorbeeld.

"Dit is niet iets straffends", zei Rubio voor aanvang van een vergadering met NAVO-collega's in Zweden. De Verenigde Staten hebben hun troepen nu eenmaal ook elders in de wereld nodig en Europa moet daarom in principe voor zijn eigen verdediging gaan zorgen, herhaalde hij.

Na scherpe kritiek van Duitsland kondigde Trump prompt aan 5000 militairen uit dat land terug te trekken. Toen dat vooral ten koste van Polen bleek te gaan, dat er juist goed op staat in Washington, haastten de VS zich om Warschau gerust te stellen. Er gaan alsnog troepen naar Polen, zei Trump donderdag. Het troepental in Polen blijft volgens Warschau daardoor op peil. De terugtrekking elders lijkt wel door te gaan.