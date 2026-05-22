Rubio ziet beweging bij Iran, maar nog geen doorbraak

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 10:51
HELSINGBORG (ANP) - De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede, heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij.
"Er is lichte vooruitgang geboekt. Ik wil dat niet overdrijven, maar er is een klein beetje beweging en dat is mooi", aldus Rubio. Volgens hem blijft de kern voor de Verenigde Staten ongewijzigd. "Dit regime mag nooit beschikken over nucleaire wapens." De VS willen afspraken over de verrijking van uranium en over het verrijkte uranium dat er al ligt.
"Iran probeert een tolstelsel in te richten", zei Rubio, verwijzend naar de geblokkeerde Straat van Hormuz. "Dat zou geen land ter wereld moeten accepteren." Volgens Rubio proberen de Amerikanen daar nu overeenstemming over te bereiken met de rest van de wereld in de VN. "Laten we kijken of de Verenigde Naties nog werken."
