Geen doorstart voor failliet aardappelmerk CêlaVíta

WEZEP (ANP) - Het failliete aardappelproductenmerk CêlaVíta maakt toch geen doorstart, maakte curator Frans Aartsen dinsdag bekend. Volgens hem haakten kandidaten af op "de omvang en complexiteit van de productiefaciliteit". Ook de ingewikkelde eigendomsstructuur van de fabriek maakte een doorstart moeilijk.

De curator gaat de komende tijd in overleg met verschillende betrokkenen over het verdere verloop, met als doel de productiefaciliteit te ontmantelen. De productie in de fabriek in het Gelderse Wezep kwam vorige maand stil te liggen, toen het faillissement werd aangevraagd. Voor alle 171 medewerkers werd ontslag aangevraagd.

Vorige maand meldde Aartsen dat ongeveer tien kandidaten zich hadden gemeld om het bedrijf over te nemen.