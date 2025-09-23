Tot 3 maanden cel geëist voor rellen Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van drie maanden, waarvan één voorwaardelijk, geëist tegen een 36-jarige Rotterdammer voor zijn aandeel in de rellen afgelopen zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Een demonstratie voor een strenger asielbeleid liep flink uit de hand. Relschoppers keerden zich onder meer tegen de politie. In totaal zijn 37 mensen opgepakt, de eerste veertien verdachten staan dinsdag tijdens een supersnelrechtzitting voor de politierechter in Den Haag.

Dave van N. zou onder meer een steen tegen een politiebus hebben gegooid en mensen hebben opgeruid om geweld tegen de politie te plegen. Van N. ontkent, hij vertelde de rechter dat hij weg wilde toen hij zag dat de demonstratie uit de hand liep. Maar toen kreeg hij klappen van de politie. Hij is hard aangepakt door de ME, vertelde hij. De rechter benoemde het blauwe oog waarmee Van N. in de rechtbank zat.

Tegen een andere verdachte is zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk, geëist.

De rechter doet later dinsdag in alle veertien zaken uitspraak.