ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tot 3 maanden cel geëist voor rellen Malieveld

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 14:06
anp230925130 1
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van drie maanden, waarvan één voorwaardelijk, geëist tegen een 36-jarige Rotterdammer voor zijn aandeel in de rellen afgelopen zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Een demonstratie voor een strenger asielbeleid liep flink uit de hand. Relschoppers keerden zich onder meer tegen de politie. In totaal zijn 37 mensen opgepakt, de eerste veertien verdachten staan dinsdag tijdens een supersnelrechtzitting voor de politierechter in Den Haag.
Dave van N. zou onder meer een steen tegen een politiebus hebben gegooid en mensen hebben opgeruid om geweld tegen de politie te plegen. Van N. ontkent, hij vertelde de rechter dat hij weg wilde toen hij zag dat de demonstratie uit de hand liep. Maar toen kreeg hij klappen van de politie. Hij is hard aangepakt door de ME, vertelde hij. De rechter benoemde het blauwe oog waarmee Van N. in de rechtbank zat.
Tegen een andere verdachte is zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk, geëist.
De rechter doet later dinsdag in alle veertien zaken uitspraak.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

shutterstock_1523260682

Dit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoog

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading