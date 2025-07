Geen noodzaak voor verdere renteverlagingen, zegt ECB-bestuurder

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De rente in de eurozone hoeft niet verder omlaag, vindt bestuurslid Martins Kazaks van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank hield donderdag zoals verwacht het belangrijkste rentetarief in het eurogebied onveranderd op 2 procent. Volgens Kazaks, centralebankpresident van Letland, zijn er weinig redenen om de leenkosten later dit jaar verder te verlagen.

"Het is verstandig om de rente op het huidige niveau te houden", zei Kazaks in een interview met persbureau Bloomberg in Frankfurt. De tijd van voor de hand liggende stappen om de rente te verhogen of te verlagen is volgens hem "voorbij". "Nu is een standvastig beleid gepast."

ECB-president Christine Lagarde liet donderdag al weten dat de centrale bank in een "goede positie" verkeert met het huidige renteniveau om de verdere ontwikkelingen rond het Amerikaanse handelsbeleid af te wachten. Lagarde gaf verder aan geen enkel scenario, waaronder ook renteverhogingen, uit te sluiten.