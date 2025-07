Zelensky: we hadden omstreden corruptiewet beter moeten bespreken

KYIV (ANP/AFP/RTR) - De invoering van een wet die de Oekraïense corruptiebestrijding minder onafhankelijk maakt, verdient geen schoonheidsprijs, erkent president Volodymyr Zelensky. Er had "waarschijnlijk meer dialoog moeten plaatsvinden", zei hij vrijdag na dagen van felle protesten.

Zelensky zegt te hebben geluisterd naar de demonstranten die te hoop liepen tegen de wet. Hij plaatste de belangrijkste corruptiebestrijdingsdiensten onder de procureur-generaal. Daardoor zou de regering zich met hun werk kunnen bemoeien. Onder zware binnen- en buitenlandse druk kwam de regering in Kyiv donderdag met een nieuwe wet die de schade moet repareren en de onafhankelijkheid van NABU en SAPO alsnog moet waarborgen.

"Het is volstrekt normaal dat mensen reageren als ze iets niet willen of als ze iets niet bevalt", zei de Oekraïense president tegen journalisten. Het is "heel belangrijk dat we luisteren en op de juiste manier reageren. We hebben gereageerd".