Kort geding Olivier Richters om documentaire deels openbaar

UTRECHT (ANP) - Het kort geding dat acteur Olivier Richters had aangespannen over vermeende misstanden bij het maken van een documentaire over zijn leven, wordt deels openbaar behandeld. Dat heeft de rechter in Utrecht vrijdag besloten. Richters had verzocht om de zaak volledig achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Om 10.00 uur begon in de rechtbank in Utrecht het overleg tussen beide partijen en de rechter over de openbaarheid van de zaak. De rechtbank staat toe dat bezoekers en pers na de pleidooien van beide partijen de zitting bijwonen. Enkele details zullen daardoor achterwege blijven.