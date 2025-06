Geen schadevergoeding voor uitbaters kolencentrales

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Het Rijk hoeft geen financiële compensatie te geven aan eigenaren van kolencentrales die vanwege nieuwe regels hun installaties eerder moeten sluiten. Tot die conclusie is het gerechtshof in Den Haag dinsdag gekomen, dat daarbij een eerder oordeel van de rechtbank uit 2022 bevestigt.

De zaak was aangespannen door de eigenaren van de Eemshavencentrale, de MPP3-centrale op de Maasvlakte en de Amercentrale. Uitbaters Uniper en RWE eisten een fikse schadevergoeding. Zo becijferde RWE het gewenste bedrag op zo'n 1,5 miljard euro.

Vanaf 2030 mogen de energieconcerns geen kolen meer gebruiken als brandstof om elektriciteit op te wekken. Voor de oudere Amercentrale is het kolenverbod op 1 januari dit jaar zelfs al ingegaan. De energieconcerns stelden er niet op tegen te zijn dat de Staat in het belang van het klimaat een kolenverbod instelt. Maar zij vonden wel dat de Staat dat niet mocht doen zonder schadevergoeding te betalen. Het hof ziet dat anders.

Volgens het hof draait de zaak erom of er een redelijk evenwicht is tussen het algemeen belang dat wordt gediend met het kolenverbod en de bescherming van het eigendomsrecht van Uniper en RWE. Volgens het hof is dat het geval. Daarbij speelt mee dat de energiebedrijven jaren terug al konden voorzien dat de overheid maatregelen zou kunnen nemen om de CO2-uitstoot door het gebruik van kolen drastisch terug te brengen.