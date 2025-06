IAEA-topman wil overleg met Iraanse minister na bestand

WENEN (ANP) - De topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft verheugd gereageerd op berichten over een bestand tussen Israël en Iran. Directeur-generaal Rafael Grossi schreef op X dat hij de Iraanse buitenlandminister Abbas Araqchi al heeft uitgenodigd voor een gesprek.

"Het hervatten van de samenwerking met de IAEA is cruciaal voor een succesvol akkoord", schreef Grossi. Hij zei minister Araqchi schriftelijk te hebben voorgehouden "dat deze stap kan leiden tot een diplomatieke oplossing voor de langdurige controverse rondom het Iraanse nucleaire programma".

De IAEA houdt toezicht op de naleving van het Non-proliferatieverdrag tegen verspreiding van kernwapens. Iran is een van de ondertekenaars van dat verdrag, Israël niet. Dat land zou al kernwapens hebben.

Araqchi vertegenwoordigde zijn land eerder in onderhandelingen met de VS over het Iraanse atoomprogramma. De VS willen dat Iran stopt met het verrijken van uranium, maar de Iraanse regering vindt dat onacceptabel.