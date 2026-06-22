„Pinnen op vakantie: zo sluipt de buitenlandtoeslag je rekening op”

Nederlanders die over de grens pinnen, betalen vaak ongemerkt meer dan ze denken – zelfs binnen Europa.

Verrassingen bij de geldautomaat

In veel Europese vakantielanden kun je probleemloos met je Nederlandse pinpas afrekenen, maar vooral bij het opnemen van contant geld lopen de kosten snel op. In landen als Griekenland en Spanje rekenen banken tussen 2 en 4 euro per opname, in Frankrijk en Duitsland schommelt het tussen 1 en 5 euro, en in Portugal meestal tussen 1 en 3 euro. Die toeslag komt boven op eventuele kosten van de Nederlandse bank, omdat veel geldautomaten worden geëxploiteerd door commerciële aanbieders die per transactie een vergoeding vragen.

Binnen Nederland en de eurozone rekenen Nederlandse banken zelf doorgaans geen extra kosten voor pinbetalingen of geldopnames in euro’s. Buiten de eurozone verandert dat beeld: daar komen vaste toeslagen en een opslag op de wisselkoers om de hoek kijken.

Wat rekenen de banken?

Bij ING kost contant opnemen buiten de eurozone 3,50 euro per transactie, bovenop een koersopslag op het opgenomen bedrag. ABN Amro rekent 2,25 euro plus een valutakostenopslag, terwijl Rabobank, afhankelijk van het pakket, tussen 0 en 3,50 euro per opname vraagt plus een wisselkoersopslag van circa 1,2 tot 1,4 procent. Volgens valutaspecialist Joost Derks (iBanFirst) brengen Nederlandse banken voor het omwisselen van euro’s naar bijvoorbeeld Turkse lira vaak ongeveer 1 procent in rekening, terwijl buitenlandse banken al snel 4 à 5 procent toeslaan.

Wie buiten de eurozone pint, krijgt bovendien vaak de ogenschijnlijk klantvriendelijke keuze: afrekenen in euro’s of in de lokale munt. Kiest de reiziger voor euro’s, dan bepaalt de buitenlandse partij de koers, meestal met een forse opslag; kiest hij voor de lokale valuta, dan rekent de eigen bank af tegen de – relatief – gunstiger koers.

Creditcards, fintech en valkuilen

Creditcards bieden extra zekerheid bij hotelboekingen of autohuur en maken terugboeken bij fraude eenvoudiger, maar de kaartmaatschappijen rekenen daar royaal voor. Zo ligt de opslag op contant opnemen met een creditcard vaak rond 4 procent van het bedrag, plus extra valutakosten – beduidend duurder dan de betaalpas.

Digitale banken als Revolut, Bunq en Wise positioneren zich als goedkoop alternatief, met lage of nul-fee wisselkoersen, maar werken met limieten en staffels. Bij Revolut is wisselen tot 1000 euro per maand voordelig, daarna komt er 1 procent bij, en na enkele gratis geldopnames geldt 2 procent per opname; bij Bunq lopen de kosten na een paar gratis transacties op tot 2,99 euro per pinbeurt. In de praktijk is goedkoop pinnen op vakantie dus vooral een kwestie van voorbereiden, vergelijken en op tijd op „betalen in lokale valuta” drukken – of blijf jij liever in de rij bij de geldautomaat staan voor die onzichtbare vakantietaks?