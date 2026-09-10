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Gegevens van Bijenkorf-klanten ook betrokken bij datalek CEVA

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 14:20
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AMSTERDAM (ANP) - Hackers hebben tijdens de cyberaanval op het logistieke bedrijf CEVA Logistics ook toegang gekregen tot de persoonsgegevens van Bijenkorf-klanten. Dat bevestigt de warenhuisketen donderdag. Het gaat onder meer om namen, adressen en telefoonnummers van mensen die onlinebestellingen hebben gedaan bij de Bijenkorf.
Begin augustus werd bekend dat CEVA slachtoffer was van een cyberaanval op zijn systemen. Het logistieke bedrijf verzorgt de afhandeling van bestellingen van de Bijenkorf. De Bijenkorf zei eerder nog niet te weten of klantgegevens van de warenhuisketen waren gelekt.
"Op basis van de bevindingen van CEVA kunnen wij nu bevestigen dat het systeem waarin de persoonsgegevens van onze klanten zijn opgeslagen, is ingezien door onbevoegden", meldt de Bijenkorf. "Dat betekent dat klanten ervan uit moeten gaan dat hun persoonsgegevens bij het incident betrokken zijn."
De Bijenkorf meldt niet van hoeveel klanten de informatie is gelekt. Onder meer webwinkel bol en Ajax werden ook de dupe van het datalek bij de logistieke partner.
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