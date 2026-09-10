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Italiaanse spoorvervoerder Italo wil na Duitsland naar Nederland

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 14:23
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ROME (ANP) - De Italiaanse treinvervoerder Italo heeft plannen om uit te breiden naar Nederland en België. Dat zei topman Gianbattista La Rocca tegen Italiaanse media. Onlangs werd al bekend dat de private vervoersmaatschappij volop investeert om in Duitsland de concurrentie aan te gaan met Deutsche Bahn.
"Op dit moment concentreren we ons op Duitsland. Van daaruit kan men richting het westen België, Nederland en Frankrijk bereiken", zei La Rocca tegen zakenkrant Il Sole 24 Ore.
De Italo-topman wees op de investering van 3,6 miljard euro in hogesnelheidstreinen van Siemens die bedoeld zijn voor Duitsland. "Onze overeenkomst met Siemens stelt ons in staat om te concurreren in Duitsland, maar ook internationaal. Die treinen zijn bij hun oplevering niet alleen goedgekeurd voor Duitsland, maar ook al voor België en Nederland", aldus La Rocca.
Het duurt wel een stuk langer voordat Italo hier over het spoor denkt te rijden. Waar het bedrijf in Duitsland mikt op 2028, zal het in Nederland "niet voor 2030-2031" lukken, zei La Rocca.
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