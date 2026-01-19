Geldboetes voor oud-managers VolkerWessels-dochters

ZWOLLE (ANP) - Twee oud-managers van dochterbedrijven van VolkerWessels hebben vorig jaar een strafbeschikking geaccepteerd van het Openbaar Ministerie (OM), in de vorm van geldboetes. Dat werd maandag duidelijk in de rechtbank van Zwolle tijdens de behandeling van een corruptiezaak die draait om de vermeende omkoping van een minister op Sint Maarten.

In de periode 2009 tot 2014 hebben de twee dochterbedrijven van het grote Nederlandse bouwconcern volgens het OM via een tussenpersoon steekpenningen betaald aan de toenmalige infrastructuurminister van het Caribische eiland. Dat deden ze in ruil voor de gunning van de opdracht voor de bouw van een brug op het eiland. De strafzaak komt deze week voor de rechter.

Een toenmalige projectmanager en een oud-contract- en tendermanager van Volker Construction International (VCI) die betrokken waren bij de bouw van de brug hebben boetes van 20.000 euro geaccepteerd. Hun zaken zijn daarmee afgedaan, legt de officier van justitie uit.