Merz: importheffingen Trump schadelijk voor VS en EU

BERLIJN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil opleggen aan een aantal Europese landen vanwege het conflict rond Groenland zijn schadelijk voor zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie. Dat heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz gezegd. Ook zorgen heffingen voor schade aan de transatlantische relaties, aldus Merz.

De bondskanselier zei dat heffingen schadelijk zijn voor Amerikaanse consumenten, maar ook de Europese economie zullen treffen. Duitsland, als grootste economie van Europa en belangrijk exportland, is met name gevoelig voor tarieven, aldus Merz. Hij zei geen handelsoorlog met de VS te willen, maar stelde wel dat de EU en Duitsland hun belangen zullen verdedigen als dat nodig is.

Merz hoopt een oplossing te vinden in het geschil over Groenland, dat Trump wil inlijven als Amerikaans grondgebied. De bondskanselier wil deze week met Trump praten op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos om verdere escalatie te voorkomen.