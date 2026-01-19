ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz: importheffingen Trump schadelijk voor VS en EU

Economie
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 14:27
anp190126124 1
BERLIJN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil opleggen aan een aantal Europese landen vanwege het conflict rond Groenland zijn schadelijk voor zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie. Dat heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz gezegd. Ook zorgen heffingen voor schade aan de transatlantische relaties, aldus Merz.
De bondskanselier zei dat heffingen schadelijk zijn voor Amerikaanse consumenten, maar ook de Europese economie zullen treffen. Duitsland, als grootste economie van Europa en belangrijk exportland, is met name gevoelig voor tarieven, aldus Merz. Hij zei geen handelsoorlog met de VS te willen, maar stelde wel dat de EU en Duitsland hun belangen zullen verdedigen als dat nodig is.
Merz hoopt een oplossing te vinden in het geschil over Groenland, dat Trump wil inlijven als Amerikaans grondgebied. De bondskanselier wil deze week met Trump praten op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos om verdere escalatie te voorkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

Loading