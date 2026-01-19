ECONOMIE
Luchtmacht traint volgende week met F-35's op Schiphol

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 14:46
anp190126126 1
DEN HAAG (ANP) - De Koninklijke Luchtmacht traint volgende week dinsdag en woensdag met vier F-35-gevechtsvliegtuigen en een transport- en tankvliegtuig vanaf Schiphol, meldt de luchthaven. "De training is zorgvuldig gepland en geïntegreerd in de dagelijkse operatie van de luchthaven, zodat het reguliere vliegverkeer gewoon door kan gaan", verzekert Schiphol.
Bij de training oefent de luchtmacht hoe militaire vliegtuigen veilig kunnen worden ingezet vanaf een civiele luchthaven. Het is voor Defensie belangrijk om niet alleen afhankelijk te zijn van militaire vliegbases, maar ook vanuit vliegvelden als Schiphol te kunnen opereren. De training zal overdag plaatsvinden.
