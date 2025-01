Geld.nl: spaarrente flink gedaald en zakt waarschijnlijk verder

EINDHOVEN (ANP) - De spaarrentes in Nederland zijn vorig jaar behoorlijk gedaald. Dat heeft financiële vergelijkingssite Geld.nl becijferd. Volgens deskundige Sieto de Vries van de site ziet het er bovendien naar uit dat de rente die mensen ontvangen over hun spaargeld dit jaar verder zal afnemen.

De hoogste rente bij een vrij opneembare spaarrekening is de afgelopen twaalf maanden gedaald van 4 naar 3 procent, komt naar voren uit de cijfers. Afgelopen voorjaar lag de gemiddelde spaarrente volgens Geld.nl nog kortstondig boven de 2,5 procent, inmiddels is dat ongeveer halverwege de 2,5 en 2 procent.

Volgens De Vries hangt de afname samen met de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank (ECB). Die voerde zijn rentetarieven eerder nog flink op om de hoge inflatie te bestrijden. Maar sinds halverwege vorig jaar wordt het renteniveau weer stap voor stap omlaaggebracht. Veel banken stemmen hun spaarrente hierop af.

De Vries vermoedt dat de ECB zijn rentetarieven later deze maand opnieuw verlaagt, wat dan waarschijnlijk ook weer zal doorwerken in de spaarrentes. Maar helemaal zeker is hij niet. "Met de renteverlagingen wil de ECB de Europese economie aanzwengelen. Maar met onzekere factoren, zoals de conflicten in Oekraïne en Gaza en de dreiging van een handelsoorlog met Amerika, is het bewegen op glad ijs. Er hoeft maar iets te gebeuren en de inflatie stijgt weer, waardoor de rentes alsnog omhoog moeten. Of de voorspelde verdere daling gaat uitkomen, is dus afwachten."