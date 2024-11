Gemeentebestuur betreurt sluiten fabriek FrieslandCampina in Born

BORN (ANP) - Het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen betreurt het vertrek van zuivelconcern FrieslandCampina uit Born, dat onder die gemeente valt. Uiterlijk in mei volgend jaar sluit FrieslandCampina in het Limburgse dorp een fabriek die natuurkaas produceert, waardoor 99 banen verloren gaan.

"Onze regio is rijk aan dynamische bedrijven, waar hardwerkende mensen, onze inwoners, dagelijks hun talenten inzetten", zegt wethouder Yvonne Salvino namens het gemeentebestuur. FrieslandCampina is volgens haar een van die bedrijven, die sinds 1981 Goudse kaas maakt in Born. "Het is de plek waar mensen met trots hun ambachtelijke werk doen, dat in en buiten Nederland zo gewaardeerd wordt. Het is ontzettend jammer dat daar volgend jaar een einde aan komt."

Salvino wenst alle medewerkers veel sterkte en hoopt dat zij snel nieuw werk vinden. "Waar mogelijk leveren we graag een bijdrage aan die zoektocht."

De activiteiten van de fabriek in Born worden overgeheveld naar Workum in Friesland, als onderdeel van plannen van FrieslandCampina om zijn productie in Nederland te optimaliseren.