Borrell neemt Poetins nucleaire dreiging niet serieus

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell neemt de dreiging van de Russische president Vladimir Poetin om kernwapens in te zetten niet serieus, maar veroordeelt ze wel. Volgens de scheidend buitenlandchef heeft Poetin dit bewust dinsdag gezegd, de duizendste dag van de Russische oorlog tegen Oekraïne. "Het heeft iets symbolisch. Daarnaast is het niet de eerste keer dat hij daarmee dreigt", zei Borrell na afloop van de vergadering van de EU-ministers van Defensie.

Dreigen met de inzet van kernwapens vindt Borrell wel "volstrekt onverantwoord".

Poetin heeft dinsdag een decreet getekend om de nucleaire doctrine aan te passen, die al in september was aangekondigd. Vanaf nu is het mogelijk kernwapens in te zetten tegen landen die zelf geen kernwapens hebben, als die met steun van een andere kernmacht Rusland hebben aangevallen. De ondertekening komt twee dagen nadat de VS toestemming aan Oekraïne hebben gegeven om langeafstandsraketten op Russisch grondgebied te mogen inzetten.