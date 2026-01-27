Gemeenten moeten begrotingen meer richten op doelen, vindt BDO

EINDHOVEN (ANP) - Veel gemeenten baseren hun begrotingen te veel op het geld dat ze beschikbaar hebben en te weinig op hun doelen en de maatregelen waarmee ze die willen bereiken. Dit stelt accountants- en advieskantoor BDO bij de presentatie van de gemeentebegrotingen over 2024 en de verwachtingen voor de jaren tot en met 2029. Daardoor lopen ze het risico dat ze maatregelen nemen die niet goed blijken te werken.

Eerder dinsdag werd bekend dat gemeenten verwachten gezamenlijk zo'n 2 miljard euro tekort te komen tussen 2025 en 2029. Bijna zeven op de tien verwachten een meerjarig begrotingstekort. Uit een diepere analyse van 100 van alle 342 Nederlandse gemeenten blijkt dat 69 gemeenten maatregelen hebben genomen voor 2026 om de verwachte tekorten te verminderen, zoals het verlagen van subsidies en het terugschroeven van het onderhoud aan wegen. Vanaf 2027 hebben de meeste van die 100 gemeenten nog geen maatregelen genomen. BDO vermoedt dat dit vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart is.