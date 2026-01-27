ECONOMIE
Werkgeversclubs: handelsverdrag EU-India snel implementeren

door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 12:05
DEN HAAG (ANP) - Het is van belang dat het dinsdag gesloten vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en India snel wordt geïmplementeerd, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie. De werkgeversorganisaties noemen het cruciaal dat de EU nieuwe partnerschappen aangaat in het huidige geopolitieke tijdsgewricht.
"De EU kan zich simpelweg geen grote vertraging veroorloven, zoals nu bij het Mercosur-akkoord dreigt te gebeuren", stellen de werkgeversclubs in een reactie.
De EU en India hebben afgesproken dat importtarieven op Europese producten op termijn worden verlaagd of verdwijnen. India krijgt 500 miljoen euro aan EU-steun om klimaatverandering tegen te gaan. "Met het geleidelijk laten verdwijnen van meer dan 90 procent van de tarieven wordt de Indiase markt aanzienlijk beter toegankelijk voor Europese bedrijven", reageren de ondernemersorganisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het een belangrijke stap voor de Europese economie.
