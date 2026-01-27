Omgevingsdienst onderzoekt deuk in kerosinetank bij Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onderzoekt een incident met een kerosinetank bij Schiphol afgelopen augustus. Het AD schrijft dinsdag over het voorval, waarbij het dak van de tank indeukte.

In de tank zat brandstof. Het bedrijf Aircraft Fuel Supply is verantwoordelijk voor de tanks en de brandstofvoorziening van vliegtuigen op Schiphol. Door de deuk was de tank mogelijk instabiel geworden, legt een woordvoerder van de Omgevingsdienst uit. Daarom moest hij worden leeggehaald. Dat kon uiteindelijk in september gebeuren. De brandweer was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio na het ontstaan van de deuk aanwezig uit voorzorg.

De Omgevingsdienst zegt dat de deuk "het begin van een reeks gebeurtenissen" was die tot een gevaarlijke situatie had kunnen leiden. "Maar er zaten nog een heleboel stappen tussen voordat er echt een ramp was gebeurd." Toch is een deuk in een tank iets "wat natuurlijk niet mag gebeuren".

Schilderstape

Volgens het AD trok de tank vacuüm door een vergeten stuk schilderstape. Als er kerosine uit de tank loopt, moet er aan de andere kant lucht instromen, anders ontstaat een vacuüm. Daardoor kan de tank indeuken, wat gevaarlijk kan zijn. Of schilderstape op een luchtgat echt de boosdoener was, moet volgens de Omgevingsdienst nog blijken. Mogelijk was er meer aan de hand. Wanneer het onderzoek is afgerond en wordt gepubliceerd, is nog onduidelijk.

Schiphol laat weten dat de luchthavenbrandweer "direct actief betrokken" was bij het incident. "Alle afgesproken protocollen zijn gevolgd en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen." Voor vragen over wat er precies gebeurd is, verwijst Schiphol naar AFS. Dat bedrijf was dinsdagochtend niet direct bereikbaar.

De burgemeester van Haarlemmermeer laat via een woordvoerder weten te zijn geïnformeerd over de deuk in de tank, maar niet over "de mogelijke implicaties". De gemeente gaat onderzoeken "of we voldoende op de hoogte waren gesteld".