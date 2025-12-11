ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemengd beeld op beurzen New York, Oracle hard omlaag

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 22:15
anp111225211 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met een gemengd beeld gesloten. Een tegenvallend kwartaalbericht van softwareconcern Oracle leidde tot zorgen over hoge kosten en waarderingen in de AI-sector. Beleggers weken uit naar aandelen in andere sectoren, die daardoor aan waarde wonnen.
Oracle is uitgegroeid tot een belangrijke speler met clouddiensten voor toepassingen op het vlak van kunstmatige intelligentie. Maar de melding dat de uitgaven aan AI hoger zullen uitvallen dan eerder verwacht, maakte beleggers nerveus. Het aandeel eindigde 11 procent lager.
Ook de belangrijke AI-chipontwikkelaar Nvidia verloor aan waarde. Het drukte techgraadmeter Nasdaq 0,3 procent in de min tot een stand van 23.593,86 punten.
De Dow-Jonesindex won juist 1,3 procent en bereikte een recordstand van 48.704,01 punten. Hier zijn bedrijven uit andere sectoren sterker vertegenwoordigd. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 6901 punten, eveneens een record.
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

ANP-543480616

Bekend verdovingsmiddel lijkt goed te werken tegen long covid

80921820_l

Subtiele veranderingen in je rijgedrag kunnen vroege hersenachteruitgang verraden

shutterstock_2520821443

Als Parkinson in het water zit: hoe schoon milieu hersenziektes kan voorkomen

Loading