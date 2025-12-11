Gemengd beeld op beurzen New York, Oracle hard omlaag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met een gemengd beeld gesloten. Een tegenvallend kwartaalbericht van softwareconcern Oracle leidde tot zorgen over hoge kosten en waarderingen in de AI-sector. Beleggers weken uit naar aandelen in andere sectoren, die daardoor aan waarde wonnen.

Oracle is uitgegroeid tot een belangrijke speler met clouddiensten voor toepassingen op het vlak van kunstmatige intelligentie. Maar de melding dat de uitgaven aan AI hoger zullen uitvallen dan eerder verwacht, maakte beleggers nerveus. Het aandeel eindigde 11 procent lager.

Ook de belangrijke AI-chipontwikkelaar Nvidia verloor aan waarde. Het drukte techgraadmeter Nasdaq 0,3 procent in de min tot een stand van 23.593,86 punten.

De Dow-Jonesindex won juist 1,3 procent en bereikte een recordstand van 48.704,01 punten. Hier zijn bedrijven uit andere sectoren sterker vertegenwoordigd. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 6901 punten, eveneens een record.