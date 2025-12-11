ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte van moord op Trump-activist Kirk zelf in rechtbank

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 21:51
anp111225209 1
WASHINGTON (ANP/DPA) - Drie maanden na de dodelijke aanval op de uiterst rechtse activist en Trump-aanhanger Charlie Kirk is de verdachte Tyler Robinson voor het eerst persoonlijk voor de rechter verschenen. Ook de vader, moeder en broer van Robinson waren aanwezig in de rechtbank in Provo in de Amerikaanse staat Utah.
Het begin van de zitting werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Daarna werd het publiek uitgesloten. De rechtbank wilde eerst duidelijk krijgen of bepaalde informatie over de zaak geheim moest blijven.
Kirk werd in september op 31-jarige leeftijd doodgeschoten toen hij buiten op een universiteitscampus in Utah een toespraak hield. De volgende dag werd de toen 22-jarige Robinson gearresteerd. De moord had een enorme politieke impact in de Verenigde Staten. Kirk gold als een invloedrijke stem van rechts in de VS en steunde de Trump-beweging Make America Great Again.
Robinson wordt onder andere beschuldigd van moord. Hij kan de doodstraf krijgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

ANP-543480616

Bekend verdovingsmiddel lijkt goed te werken tegen long covid

80921820_l

Subtiele veranderingen in je rijgedrag kunnen vroege hersenachteruitgang verraden

shutterstock_2520821443

Als Parkinson in het water zit: hoe schoon milieu hersenziektes kan voorkomen

Loading