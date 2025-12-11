Verdachte van moord op Trump-activist Kirk zelf in rechtbank

WASHINGTON (ANP/DPA) - Drie maanden na de dodelijke aanval op de uiterst rechtse activist en Trump-aanhanger Charlie Kirk is de verdachte Tyler Robinson voor het eerst persoonlijk voor de rechter verschenen. Ook de vader, moeder en broer van Robinson waren aanwezig in de rechtbank in Provo in de Amerikaanse staat Utah.

Het begin van de zitting werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Daarna werd het publiek uitgesloten. De rechtbank wilde eerst duidelijk krijgen of bepaalde informatie over de zaak geheim moest blijven.

Kirk werd in september op 31-jarige leeftijd doodgeschoten toen hij buiten op een universiteitscampus in Utah een toespraak hield. De volgende dag werd de toen 22-jarige Robinson gearresteerd. De moord had een enorme politieke impact in de Verenigde Staten. Kirk gold als een invloedrijke stem van rechts in de VS en steunde de Trump-beweging Make America Great Again.

Robinson wordt onder andere beschuldigd van moord. Hij kan de doodstraf krijgen.