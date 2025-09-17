Gemengd beeld op Wall Street na rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York hebben gemengd gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve. Die verlaagde de leenkosten zoals verwacht met een kwart procentpunt en liet doorschemeren dat er dit jaar nog twee renteverlagingen aankomen. Volgens de Fed zijn de risico's op een afzwakkende arbeidsmarkt groter geworden.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 46.018,32 punten. De S&P 500 zakte 0,1 procent tot 6600,35 punten en techbeurs Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 22.261,33 punten.

In een toelichting op de eerste renteverlaging dit jaar zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat hij de arbeidsmarkt van de Verenigde Staten niet langer "solide" kon noemen. De lagere leenkosten waren bedoeld om de werkgelegenheid te stimuleren. In een nieuwe prognose gingen beleidsmakers in doorsnee ervan uit dat de rente dit jaar in twee stappen nog eens een half procentpunt omlaag kan.

Dollarkoers

Beleggers leken het nieuws over het rentebeleid al vooraf te hebben ingeprijsd, zei een beleggingsstrateeg van CreditSights tegen persbureau Bloomberg. Daar komt bij dat Powell zich voorzichtig uitdrukte over verdere renteverlagingen. Hij omschreef de stap van woensdag als "risicomanagement".

De dollar daalde kort na de bekendmaking van het rentebesluit tot het laagste niveau van het jaar, maar herstelde zich na de woorden van Powell. Bij het slot van de New Yorkse beurzen stond de euro 0,25 procent lager ten opzichte van de Amerikaanse munt op 1,1824 dollar. Amerikaanse staatsobligaties daalden in waarde, wat betekent dat de rente erop stijgt.

Nvidia

Nvidia verloor 2,7 procent. Zakenkrant Financial Times meldde dat China de grootste technologiebedrijven van het land heeft opgedragen om niet langer AI-chips van het bedrijf te kopen.

New Fortress Energy, een Amerikaans energie-infrastructuurbedrijf, ging 8 procent omhoog. Het energiebedrijf mag vloeibaar gemaakt aardgas (lng) leveren aan de regering van Puerto Rico.

Olieprijs omlaag

Aandelen Workday gingen ruim 7 procent omhoog. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat de activistische belegger Elliott Management een belang van meer dan 2 miljard dollar had opgebouwd in de leverancier van HR-software.

De olieprijzen daalden. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 64,02 dollar per vat. Brentolie zakte ook 0,8 procent in prijs tot 67,94 dollar per vat.