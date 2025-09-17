Times: VK wil na vertrek Trump Palestijnse staat erkennen

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk is van plan de Palestijnse staat dit weekend te erkennen, meldt de Britse krant The Times op basis van anonieme bronnen. De keuze zou op het weekend zijn gevallen met het oog op het dan afgelopen staatsbezoek van Donald Trump. De Amerikaanse president is fel tegenstander van de officiële erkenning van de Palestijnse gebieden en heeft in het verleden gezegd dat een dergelijke stap zal uitpakken in het voordeel van Hamas.

De Labour-regering van minister-president Keir Starmer kondigde in juli al aan de Palestijnse gebieden te zullen erkennen als Israël geen staakt-het-vuren zou bewerkstelligen. Ook eist het VK van Israël dat het zich neerlegt bij een tweestatenoplossing en de Westelijke Jordaanoever niet annexeert. Meer dan 130 Labour-parlementariërs staan achter de stap die Starmer wil nemen.

De Britse leider heeft donderdag een ontmoeting met Trump in het kader van diens staatsbezoek. Onduidelijk is of het onderwerp daar ter sprake komt.