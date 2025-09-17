ECONOMIE
Partijen vallen CDA aan om belastingverhogingen voor defensie

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 22:32
DEN HAAG (ANP) - Partijen vallen CDA-leider Henri Bontenbal aan omdat hij extra belastingen wil heffen bij burgers en bedrijven om de hogere defensie-uitgaven te betalen. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA vreest voor een hogere btw op boodschappen en dat dit mensen met een kleine portemonnee zal raken. Bontenbal vindt het beter om voor de verkiezingen eerlijk te zijn hierover en de kiezer niet daarna te verrassen.
NAVO-landen hebben onlangs afgesproken om de norm voor militaire uitgaven te verhogen van 2 procent naar 3,5 procent van de economie. Bontenbal wil dat betalen door te bezuinigen, hiervoor meer te lenen en een "beperkte extra belasting". Hij noemt dat laatste een "solidariteitsbijdrage" en wil hiermee zeggen dat "vrijheid niet gratis is".
Voor VVD-leider Dilan Yeşilgöz zijn hogere belastingen voor "de mensen thuis" uitgesloten en ze wil ook "bedrijven niet kapotbelasten". Ook die keuzes hebben consequenties, pareerde Bontenbal.
