Gemengd slot op Wall Street in afwachting nieuwe heffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag aan het eind van de handel een wisselend beeld zien. Beleggers wachten de nieuwe importheffingen af die president Donald Trump naar verwachting op woensdag aankondigt, in de hoop dat dan meer duidelijk wordt over zijn handelsbeleid.

De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot een fractie lager op 41.989,96 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent naar 5633,07 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,9 procent tot 17.449,89 punten. Maandag liet Wall Street al enig herstel zien, na forse verliezen op vrijdag. De financiële markten staan de afgelopen tijd onder druk vanwege de onrust rond het handelsbeleid van Trump. De S&P 500 en de Nasdaq leden in het eerste kwartaal het grootste kwartaalverlies sinds 2022.