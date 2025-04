Faber door de knieën: ze staat '100% achter' lintjes voor asielvrijwilligers

Asielminister Marjolein Faber staat "100% achter" het besluit van premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) om hun handtekeningen onder de voordracht voor lintjes voor vrijwilligers in de vluchtelingensector te zetten, nadat ze dat zelf weigerde. Dat schrijft de PVV-minister in een Kamerbrief na een dag vol onenigheid over haar debatoptreden hierover.

Faber erkent dat ze tijdens dat debat er "te vaak" op heeft gewezen waarom ze haar handtekening niet wilde zetten. "En dat betreur ik."