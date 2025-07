Gemengd slot op Wall Street, Tesla daalt

NEW YORK (ANP) - De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met gemengde uitslagen de handelsdag uitgegaan. De elektrische autofabrikant Tesla eindigde 5,3 procent lager na de opgelaaide ruzie tussen topman Elon Musk en de Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft gedreigd om te bezuinigen op overheidsgeld voor Musks bedrijven.

Daarnaast werden techaandelen minder waard. Zo daalden concerns als Nvidia en Microsoft 3 en 1,1 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 44.494,94 punten. De brede S&P 500-index ging 0,1 procent omlaag tot 6198,01 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 20.202,89 punten. Die laatste twee sloten maandag de eerste helft van het jaar nog af met nieuwe recordstanden.