Meerderheid tekent zich af tegen onderwijsbezuiniging 177 miljoen

DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid tekent zich af tegen de bezuiniging van jaarlijks 177 miljoen euro die het kabinet wil doorvoeren op een regeling waardoor voornamelijk vmbo-scholieren extra ondersteuning krijgen. NSC-Kamerlid Aant Jelle Soepboer zei in een debat over de onderwijsbegroting dat hij een motie ondertekent die het kabinet vraagt om de bezuiniging op deze onderwijskansenregeling te "heroverwegen" richting Prinsjesdag.

De motie verwijst terug naar de onderhandelingen over de voorjaarsnota, waarin de bezuiniging werd bedacht. "Diep in de nacht is tot een bezuiniging besloten op 455.000 van de meest kwetsbare leerlingen, zonder dat coalitieleiders wisten wat de effecten waren." Naast indiener Ilana Rooderkerk (D66) en Soepboer hebben Kamerleden van JA21, CDA, ChristenUnie en SGP hun namen eronder gezet.

Een andere bron van 177 miljoen euro per jaar biedt de motie niet. Harmen Krul (CDA) denkt desondanks dat het "nuttig" kan zijn om het kabinet te vragen om alternatieven voor de bezuinigingen op een rij te zetten. Met de btw-verhoging op cultuur, boeken en sport kreeg het kabinet een soortgelijke opdracht.

'Pijnlijkste bezuiniging'

In het debat begonnen oppositiepartijen steevast over de gevolgen van het plan om in de onderwijskansenregeling te snijden. Het is de "pijnlijkste bezuiniging" uit de voorjaarsherziening van de begroting, zei Sandra Beckerman (SP). Ze vreest dat 1700 docenten worden ontslagen.

Afgelopen najaar hielp een groep oppositiepartijen de onderwijsbegroting aan steun in ruil voor het schrappen van 750 miljoen euro aan bezuinigingen. Dat is met de voorjaarsnota weer deels teruggedraaid. "Het kabinet heeft willens en wetens ervoor gekozen om de constructieve oppositie te schofferen", concludeerde Krul.