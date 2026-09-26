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Gemiddelde adviesprijs benzine loopt iets verder op

Economie
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 8:47
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EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen. Het record van vrijdag werd daarmee iets aangescherpt, volgens gegevens van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers.
De gemiddelde adviesprijs van een liter benzine ging omhoog naar 2,729 euro, van 2,727 euro een dag eerder. Vrijdag bereikte de benzineprijs een recordhoogte. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen en dat is merkbaar voor automobilisten aan de pomp. Voor het uitbreken van de Iranoorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper.
De gemiddelde landelijke adviesprijs die UnitedConsumers berekent, wordt doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Het gaat om het gemiddelde van de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen.
Diesel werd juist wat goedkoper en daalde 0,6 cent in prijs naar 2,788 euro per liter. De gemiddelde dieselprijs aan de pomp in de Europese Unie bereikte donderdag een recordhoogte.
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