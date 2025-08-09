Gemiddelde invoertarief VS op niveau van meer dan eeuw geleden

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het gemiddelde Amerikaanse invoertarief is nu 20,1 procent. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de jaren 1910, met uitzondering van een korte piek eerder dit jaar, volgt uit berekeningen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In het cijfer zijn voor het eerst ook de tarieven voor Europese producten meegenomen die donderdag zijn ingegaan. Het nieuwe percentage staat in schril contrast met het tarief van 2,4 procent dat gold ten tijde van de inauguratie van president Donald Trump op 20 januari.

Trumps aankondiging op 2 april van "wederkerige" tarieven voor producten uit tal van landen en de daaropvolgende escalaties, vooral op Chinese goederen, dreven het gemiddelde tarief in mei kortstondig op tot 24,8 procent. Dat was een niveau dat sinds 1904 niet meer was gezien. Later maakten de Verenigde Staten met China afspraken over een onderlinge tariefverlaging en zakte het gemiddelde weer.