Enkele honderden pro-Palestijnse activisten in centrum Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In het centrum van Amsterdam hebben zich zaterdagmiddag enkele honderden mensen verzameld voor een demonstratie tegen het geweld van Israël in de Gazastrook. Ze dragen Palestijnse vlaggen en sommigen hebben rode kleding aan of een keffiyeh om.

De demonstratie is via verschillende activistische socialemedia-accounts aangekondigd, waaronder die van de Rode Lijn. Onder die noemer demonstreerden eerder zo'n 150.000 mensen in rode kleding in Den Haag. Het is de bedoeling dat de actievoerders zaterdag vanaf het Beursplein een route door de stad lopen.

De activisten eisen dat het geweld van Israël tegen de Palestijnen stopt, dat alle land- en zeegrenzen naar de Gazastrook opengaan en dat er veilig voedsel en water uitgedeeld kan worden. Ook willen ze een vrije doorgang naar Gaza voor de schepen van de actiegroep Freedom Flotilla.

In verschillende landen hebben pro-Palestijnse actiegroepen demonstraties aangekondigd voor deze zaterdag.