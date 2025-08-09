ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Enkele honderden pro-Palestijnse activisten in centrum Amsterdam

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 14:49
anp090825097 1
AMSTERDAM (ANP) - In het centrum van Amsterdam hebben zich zaterdagmiddag enkele honderden mensen verzameld voor een demonstratie tegen het geweld van Israël in de Gazastrook. Ze dragen Palestijnse vlaggen en sommigen hebben rode kleding aan of een keffiyeh om.
De demonstratie is via verschillende activistische socialemedia-accounts aangekondigd, waaronder die van de Rode Lijn. Onder die noemer demonstreerden eerder zo'n 150.000 mensen in rode kleding in Den Haag. Het is de bedoeling dat de actievoerders zaterdag vanaf het Beursplein een route door de stad lopen.
De activisten eisen dat het geweld van Israël tegen de Palestijnen stopt, dat alle land- en zeegrenzen naar de Gazastrook opengaan en dat er veilig voedsel en water uitgedeeld kan worden. Ook willen ze een vrije doorgang naar Gaza voor de schepen van de actiegroep Freedom Flotilla.
In verschillende landen hebben pro-Palestijnse actiegroepen demonstraties aangekondigd voor deze zaterdag.
Vorig artikel

Gemiddelde invoertarief VS op niveau van meer dan eeuw geleden

Volgend artikel

Hockeyers openen EK met zege op Spanje

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

anp 502508455

Waarom je moet stoppen met tanken na de klik (zeker op een hete zomerdag!)

shutterstock_2429826563

Afgevallen? Zo houd je het vol – 21 adviezen van experts

shutterstock_2224800561

Ze hadden “alles om gelukkig te zijn” en toch zijn ze weggegaan: de 5 redenen waarom vrouwen hun man verlaten na hun veertigste

collage (75)

Joe Biden had Navalny kunnen redden maar was te besluiteloos

ANP-530481338

Ze zijn 80 maar hun geheugen is 30 jaar jonger: wat we weten over 'superagers’