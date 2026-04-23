Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt verder: naar 66 jaar en 4 maanden

De gemiddelde pensioenleeftijd is vorig jaar gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2025 gingen ruim 100.000 werknemers gemiddeld op 66 jaar en 4 maanden met pensioen, ruim 2,5 maanden later dan in 2024.

De stijging van de pensioenleeftijd komt deels doordat minder werknemers vóór de AOW-leeftijd stopten met werken. Vorig jaar ging 40 procent van de werknemers voor hun 67e met pensioen, terwijl dat een jaar eerder nog 46 procent was.

Van de werknemers die in 2025 met pensioen zijn gegaan, was 45 procent vrouw. Vrouwen zijn gemiddeld gezien vijf maanden jonger dan mannen wanneer ze met pensioen gaan.

In 2024 kwam de gemiddelde pensioenleeftijd voor het eerst boven de 66 jaar uit. Dat jaar werd de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Mede daardoor was 40 procent van de pensioengangers 67 jaar in 2024. Het jaar daarvoor stopte slechts 6 procent van de werknemers op hun 67e.