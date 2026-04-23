Meerdere doden en gewonden bij Russische aanval op Dnipro

DNIPRO (ANP/AFP) - Zeker twee mensen zijn omgekomen bij een Russische aanval op de Oekraïense stad Dnipro. Bij de aanval vielen ook acht gewonden en één persoon wordt nog vermist.

Bij de aanval werden volgens de gouverneur van de regio een wooncomplex, een winkel en een auto getroffen. De industriestad Dnipro ligt meer dan 100 kilometer van de frontlinie.

Ook Rusland meldde in de nacht van woensdag op donderdag aanvallen. Daarbij kwam één persoon om het leven in Novokoejbysjevske. Door vallende brokstukken van drones viel één gewonde, aldus de gouverneur in een bericht op Telegram.

De onderhandelingen tussen Kyiv en Moskou onder Amerikaanse bemiddeling liggen stil sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, die de aandacht van Washington heeft opgeëist.