General Motors schrijft miljarden af op Chinese activiteiten

DETROIT (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) verwacht meer dan 5 miljard dollar (4,8 miljard euro) aan kosten en afschrijvingen in de boeken te moeten zetten vanwege zijn slecht draaiende activiteiten in China. Het bedrijf probeert zijn eens winstgevende positie in de grootste automarkt ter wereld te redden, maar kampt met hevige concurrentie van Chinese fabrikanten.

Volgens een melding bij de Amerikaanse toezichthouder schrijft GM tot 2,9 miljard dollar af op de waarde van zijn samenwerkingsverband met het Chinese SAIC Motor. Daarnaast rekent het concern op 2,7 miljard dollar aan kosten voor de sluiting van fabrieken en een herstructurering van zijn activiteiten in China. GM was ooit het grootste autoconcern ter wereld, maar heeft nu nog maar vier merken: Chevrolet, GMC, Buick en Cadillac.

De nieuwe maatregelen komen na jaren van achteruitgang voor GM in China, terwijl lokale autofabrikanten floreren dankzij royale subsidies en een breed aanbod van populaire nieuwe elektrische modellen.