Volkswagen-topman: voorstellen vakbonden gaan niet ver genoeg

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - De voorstellen van Duitse vakbonden om te bezuinigen bij Volkswagen gaan niet ver genoeg. Dat heeft Volkswagen-topman Oliver Blume woensdag gezegd tegen werknemers.

"Wij, het management, leven niet in een droomwereld", zei Blume tijdens een bijeenkomst in de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg, die volgens vakbond IG Metall door zo'n 20.000 werknemers werd bijgewoond. "We nemen beslissingen in een snel veranderende omgeving. We maken ons zorgen over de toekomst van ons bedrijf."

Daniela Cavallo, voorzitter van de ondernemingsraad van Volkswagen, zei dat beide partijen compromissen moeten vinden om voor Kerstmis tot een akkoord te komen. "Dat betekent het sluiten van compromissen. En concessies. Dingen die je niet leuk vindt en die soms pijn doen."

Volkswagen-medewerkers namen maandag deel aan landelijke stakingen om druk uit te oefenen op de bestuursleden, die dreigen met een loonsverlaging van 10 procent en fabriekssluitingen.