NAVO ziet Rusland nucleaire technologie met Noord-Korea delen

BRUSSEL (ANP) - Rusland deelt nucleaire technologie met Noord-Korea, waarschuwt NAVO-topman Mark Rutte. Voor die beschuldiging is volgens hem "alle reden".

De NAVO slaat al langer alarm over de steeds innigere samenwerking tussen Rusland en de voorheen nagenoeg geïsoleerde Noord-Koreaanse dictatuur. Noord-Korea stuurt munitie en inmiddels zelfs troepen om Rusland te versterken in de oorlog tegen Oekraïne. In ruil daarvoor zou kernmacht Rusland "potentieel" kunnen helpen met het Noord-Koreaanse atoomprogramma.

"Rusland levert Noord-Korea steun voor zijn raket- en atoomprogramma", zei Rutte na overleg met de buitenlandministers van de 32 NAVO-landen. Of de inlichtingendiensten dat hebben vastgesteld, wil de Nederlandse secretaris-generaal niet zeggen. Maar "er is alle reden om te stellen dat nucleaire en rakettechnologie Noord-Korea binnenstroomt. Dus dat is een gevaar voor het Amerikaanse vasteland en natuurlijk voor de regio".