Geschokte reacties op stappen regering-Trump richting Fed-baas

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De nieuwe stappen van de regering-Trump richting Federal Reserve-baas Jerome Powell en de centrale bank zorgen voor geschokte reacties. In de Amerikaanse politiek, zowel vanuit Democratische als Republikeinse zijde, is afkeuring uitgesproken.

Zondag zei Powell dat de regering-Trump had gedreigd met een strafrechtelijke aanklacht en de Fed dagvaardingen had gestuurd over zijn getuigenis voor het Congres afgelopen zomer. Die getuigenis ging over een renovatieproject van een gebouw van de Fed, waarvan Trump vindt dat de kosten te hoog zijn. Maar volgens Powell gaat het om een "voorwendsel" om druk uit te oefenen op de centrale bank om de rentetarieven te verlagen.

"Als er nog enige twijfel bestond of adviseurs binnen de Trump-regering actief proberen de onafhankelijkheid van de Federal Reserve te beëindigen, dan zou die nu weggenomen moeten zijn", zei de Republikeinse senator Thom Tillis. Hij is lid van de senaatscommissie die toezicht houdt op de Amerikaanse centrale bank. De Democratische senator Elizabeth Warren schreef daarnaast op X dat Trump de wet "misbruikt als een wannabe-dictator, zodat de Fed hem en zijn miljardairsvrienden dient".

Kritiek op rente

Trump verweet de centrale bank al herhaaldelijk dat die de rente niet snel genoeg verlaagt. Powells termijn als Fed-voorzitter loopt in mei af en Trump maakt naar verwachting binnenkort bekend wie de nieuwe Fed-baas moet worden. De bevestiging van Trumps voordracht kan lastiger worden nu er felle kritiek is op de nieuwe stappen.

In zijn verklaring zei Tillis ook dat hij "de bevestiging van elke kandidaat voor de Fed - inclusief de aanstaande vacature voor Fed-voorzitter - zal tegenwerken totdat deze juridische kwestie volledig is opgelost". Ook Warren is stellig over dit punt: "De Senaat mag geen enkele Trump-kandidaat voor de Fed behandelen."