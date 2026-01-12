ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ultimatum vakbonden voor werkgevers in de jeugdzorg

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 9:06
anp120126076 1
UTRECHT (ANP) - Vakbonden hebben de werkgevers in de jeugdzorg een ultimatum gestuurd. Die moeten voor maandag 19 januari ingaan op de cao-eisen, anders komen er acties.
De vakbonden CNV, FNV en FBZ vinden de voorstellen van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland in de cao-onderhandelingen te mager. Ze stellen dat de grote problemen blijven liggen, zoals het personeelstekort en de werkdruk. Ze willen daar betere afspraken over maken. De bonden vinden het loonbod van 6,3 procent voor twee jaar ondermaats. Ook willen ze dat overwerk wordt uitgebannen.
FBZ-onderhandelaar Lilian de Groot: "Het is niet óf het een óf het ander. Het is noodzakelijk om zowel een goede salarisverhoging als inhoudelijke zaken zoals werkdruk en scholing in een nieuwe cao goed te regelen."
Er werken volgens de bonden 38.000 mensen in de jeugdzorg.
loading

POPULAIR NIEUWS

100870652_m

Zo helpen drie tot zeven eieren per week je brein

ANP-546534451

Worden mensen echt steeds asocialer? Onderzoek komt met verrassende conclusie

1929-financial-crash-newspaper

Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt

110891514_m

Is suiker echt verslavend?

anp110126095 1

Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

scheiden-of-blijven

"Liefde: toestand of dagelijkse keuze? Therapeuten verklappen het geheim"

Loading