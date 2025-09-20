ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Getroffen bedrijf: alleen impact inchecken en boarden luchthavens

Economie
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 13:01
anp200925036 1
CHARLOTTE (ANP/RTR/AFP) - Alleen de systemen voor het inchecken en boarden op bepaalde Europese luchthavens hebben last van de cyberaanval van vrijdag. Andere diensten zijn niet geraakt, meldt het bedrijf dat is getroffen door de aanval, Collins Aerospace.
De aanval heeft software geraakt voor het inchecken en boarden op bepaalde vliegvelden. Collins Aerospace zegt niet welke luchthavens dit zijn. "De impact beperkt zich tot elektronische check-in en bagageafgifte voor passagiers en kan worden opgevangen door handmatige incheckprocedures. We werken actief om het probleem op te lossen en zo snel mogelijk de volledige functionaliteit voor onze klanten te herstellen."
Door de aanval kunnen passagiers op Brussels Airport, London Heathrow en Berlin Brandenburg Airport moeilijker inchecken en bagage afgeven. De luchthavens hebben passagiers gewaarschuwd voor vertraging bij het inchecken. Op Brussels Airport zijn zeker tien vluchten geannuleerd en liepen zeventien toestellen vertraging op.
loading

POPULAIR NIEUWS

159657064_m

Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden

ANP-536518827

Fleur Agema: "Dick Schoof was heel goed in feestjes en barbeques"

sun-heart

De zon toont ons haar liefde en stuurt krachtige zonnestorm naar de aarde

generated-image (22)

Wat doet het hebben van een kat met je brein (en dat van de kat)?

shutterstock_1309752568

Hoe lang blijven vreemde stoffen als alcohol, koffie, coke en ander gif in je bloed? En hoe erg is dat?

1398

Kamala Harris heel kritisch over 'roekeloze' Joe Biden

Loading