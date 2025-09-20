Getroffen bedrijf: alleen impact inchecken en boarden luchthavens

CHARLOTTE (ANP/RTR/AFP) - Alleen de systemen voor het inchecken en boarden op bepaalde Europese luchthavens hebben last van de cyberaanval van vrijdag. Andere diensten zijn niet geraakt, meldt het bedrijf dat is getroffen door de aanval, Collins Aerospace.

De aanval heeft software geraakt voor het inchecken en boarden op bepaalde vliegvelden. Collins Aerospace zegt niet welke luchthavens dit zijn. "De impact beperkt zich tot elektronische check-in en bagageafgifte voor passagiers en kan worden opgevangen door handmatige incheckprocedures. We werken actief om het probleem op te lossen en zo snel mogelijk de volledige functionaliteit voor onze klanten te herstellen."

Door de aanval kunnen passagiers op Brussels Airport, London Heathrow en Berlin Brandenburg Airport moeilijker inchecken en bagage afgeven. De luchthavens hebben passagiers gewaarschuwd voor vertraging bij het inchecken. Op Brussels Airport zijn zeker tien vluchten geannuleerd en liepen zeventien toestellen vertraging op.