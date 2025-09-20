ECONOMIE
Oekraïne blijft Russische olieraffinaderijen bestoken

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 13:29
anp200925037 1
KYIV/SAMARA (ANP/DPA) - Oekraïne heeft opnieuw een olieraffinaderij aan de rivier de Wolga aangevallen. Volgens de Oekraïense strijdkrachten is de raffinaderij in Saratov bestookt en is er een brand uitgebroken. Het complex in Saratov is vaker doelwit van Oekraïense droneaanvallen geweest.
Volgens de regiogouverneur zijn ruiten kapot van enkele woonblokken en is een vrouw in Saratov gewond geraakt door een droneaanval. Hij repte niet over de raffinaderij bij de stad.
Kyiv meldde ook een aanval op een raffinaderij 300 kilometer stroomopwaarts vlak bij de Wolga en niet ver van de stad Samara. Bij Oekraïense droneaanvallen zijn in de streek van Samara volgens de plaatselijke autoriteiten vier doden gevallen. De Oekraïense president meldde zaterdag eerder drie doden in Kyiv als gevolg van grootschalige Russische droneaanvallen op zijn land.
Rusland heeft volgens zijn defensieministerie weer een dorp in Oekraïne veroverd. Het gaat om een plaatsje aan het front, ongeveer 95 kilometer ten westen van de stad Donetsk, Berezove.
