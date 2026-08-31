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Gewasprijzen op weg naar scherpste stijging sinds 2012

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 11:52
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De gewasprijzen stevenen in de maand augustus af op de scherpste stijging sinds juli 2012 als gevolg van de oorlogen in Oekraïne en Iran en door het extreme weer. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de tien belangrijkste gewassen volgt, gaat af op een stijging van meer dan 13 procent.
De prijs van tarwe bereikte onlangs het hoogste punt in drie jaar tijd door aanvallen op havens in de Zwarte Zee; deze verhinderen het vervoer van de graansoort. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor meer dan een kwart van de export van tarwe, maar bestoken elkaar met aanvallen.
Verder heeft de maïsoogst in de Verenigde Staten en Europa last gehad van de zomerse hittegolven en zijn er zorgen over de invloed van het weerfenomeen El Niño.
Het stijgen van de gewasprijzen wakkert de vrees voor voedselinflatie, waarbij eten duurder wordt, verder aan. Maar het duurt doorgaans wel even voordat duurdere gewassen ook doorwerken in de supermarktprijzen.
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