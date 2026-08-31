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Schouten: in crisis duidelijk maken welke afweging wordt gemaakt

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 11:55
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DEN HAAG (ANP) - Bij een volgende crisis moet volgens voormalig vicepremier Carola Schouten duidelijker worden welke afwegingen het kabinet maakt bij het nemen van maatregelen. Tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona zei ze dat het tijdens de coronacrisis soms onduidelijk was voor mensen waarom het kabinet bepaalde maatregelen nam.
"Het is naar de samenleving toe goed om duidelijk te maken welke afwegingen zijn gemaakt", aldus de huidige burgemeester van Rotterdam. "Mensen waren soms de weg kwijt over welke maatregelen werden afgekondigd en waarom ze noodzakelijk waren."
Een ander advies dat de ChristenUnie-politica meegaf, was dat korte- en langetermijneffecten hetzelfde moeten worden gewogen. Tijdens de coronapandemie was volgens Schouten de korte termijn leidend, omdat de effecten daarop beter meetbaar waren. Dan ging het vaak over de situatie in de zorg op de korte termijn ten opzichte van langetermijneffecten zoals eenzaamheid of een leerachterstand door een schoolsluiting.
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