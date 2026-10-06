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Gita Salden nieuwe voorzitter toezicht bij DNB

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Gita Salden wordt de nieuwe voorzitter toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB). In haar nieuwe rol wordt zij onder meer verantwoordelijk voor het bankentoezicht. Ze volgt Steven Maijoor op, die in maart vertrekt bij DNB.
Salden (58) is nu al lid van de directie van de centrale bank en financiële toezichthouder en is momenteel nog verantwoordelijk voor onder meer het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars. Voor ze in 2024 bij DNB kwam, werkte Salden als topvrouw bij BNG Bank, een bank gericht op publieke organisaties zoals gemeenten, woningcorporaties of onderwijsinstellingen. Daarvoor was ze onder meer plaatsvervangend thesaurier-generaal en directeur Financiële Markten op het ministerie van Financiën. De raad van commissarissen van DNB is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe directeur toezicht pensioenen en verzekeraars.
Het vertrek van Maijoor bij DNB was in augustus al aangekondigd. "Voor mij breekt een nieuwe fase aan, waarin ik mij zal richten op bestuurlijk toezichthoudende rollen", zei Maijoor toen.
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