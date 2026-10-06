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Justitie bevestigt aanhouding voormalige Duitse inlichtingenchef

Samenleving
door anp
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KARLSRUHE (ANP) - De Duitse federale aanklager heeft de aanhouding van oud-inlichtingenchef August Hanning en zijn voormalige stafchef bevestigd. De twee werden opgepakt in Beieren en Noordrijn-Westfalen en er worden huiszoekingen gedaan in hun panden in Berlijn, staat in een persbericht. De arrestaties werden eerder gemeld door media.
Hanning staat "onder sterke verdenking van landverraderlijke spionage", het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Zijn voormalige stafchef bij de inlichtingendienst, Manfred D., van medeplichtigheid aan poging tot landverraad en landverraderlijke spionage, zoals dat in het Duitse strafrecht heet.
Hanning leidde van december 1998 tot november 2005 de Bundesnachrichtendienst (BND), de Duitse buitenlandse inlichtingendienst. D. was zijn stafchef, en bleef tot maart van dit jaar voor de dienst werken.
Hanning begon later voor zichzelf. In die rol zou hij volgens justitie tot zeker juni 2022 gegevens van D. gekocht hebben.
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